¡Quiere revelar menos edad! Kim Kardashian se someterá a nuevo procedimiento estético

Kim Kardashian es reconocida internacionalmente por ser una socialité y por sus múltiples negocios que están relacionados con el mundo de la moda. Además, es una de las personalidades con mayor cantidad de seguidores en Instagram con cerca de 327 millones de seguidores.

Además, su matrimonio con Kanye West y su posterior divorcio con el rapero, también la han situado como una de las celebridades mejor posicionadas a nivel mundial.

Ahora, la reconocida celebridad volvió a ser tendencia luego de anunciar en varias entrevistas para medios internacionales, su deseo de realizarse un nuevo procedimiento estético con el que pueda eliminar las arrugas que tiene en su cara.

La socialité tiene 41 años y aunque nos los revela, quiere parecer aún más joven y eliminar algunas marcas naturales de su cara.

¿Qué procedimiento se hará Kim Kardashian?

La modelo reveló que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo en el que, a través de láser en la piel, el reconocido Dr. Ashkan Ghavami, realizará una intervención con la que evitará la existencia de arrugas.

“Kim está aquí para continuar con su viaje de cuidado de la piel. Cuando envejecemos, nos asoleamos y nuestra piel puede mancharse, por lo que la piel puede tener diferentes colores y texturas”, explicó el Dr. Ghavami.

Recordemos que Kim Kardashian siempre ha demostrado su obsesión por la belleza y por cuidar de sí misma, sin embargo, ella ha confirmado que aunque se ha sometido a varias cirugías estéticas también ha optado por algunos procedimientos poco invasivos.

“Nunca me he puesto extensiones de pestañas. Nunca me he hecho nada. Solo me pongo un poquito de rímel. Tampoco me he puesto relleno en los pómulos ni en los labios”, confirmó Kim.

