Joven denuncia discriminación en Theatron: no dejaron entrar a su hermano en silla de ruedas

Uno de los bares más conocidos de Bogotá es sin duda Theatron, no solo por ser el más grande, sino también por la fiesta que ofrece para todxs. Sin embargo, recientemente una joven se quejó a través de redes sociales y denunció que el bar se negó a dejar entrar a su hermano, quien está en silla de ruedas y quería celebrar sus 18 años.

Según relató la joven, ella asistió al lugar con su hermano y unos amigos, pero al llegar a la entrada, le dijeron que, por la condición en la que estaba su familiar, no podría seguir al establecimiento.

“Estoy sumamente estresada, sumamente enojada. Veníamos a celebrar sus 18 años y no lo quieren dejar pasar. Que no está apto, entonces que vengan otro día. Uno pierde su dinero, su tiempo, simplemente porque a ellos no les da la gana de dejarlo ingresar”, expresó.

También aprovechó para contar que no es el primer lugar que visita con su hermano y nunca se había sentido discriminada.

“Yo puedo cargar a mi hermano. Sí, mi hermano está en silla de ruedas. ¿Y qué? Vengo con amigos que me ayudan a cargar a mi hermano. Yo siempre lo cargo igual. ¿Entonces por qué le tienen que negar el acceso? ¿Hasta cuándo este tipo de negligencias con personas con discapacidad? Porque tiene silla de ruedas, no tiene el derecho”, finalizó.

¿Qué dice Theatron?

Ante los diversos comentarios en redes sociales, el establecimiento aún no se ha pronunciado, hasta el momento solo se conoce el testimonio de la joven.