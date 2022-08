Acusan a Epa Colombia por haber usado a sus escoltas para colarse en una fila

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, no deja de causar polémica en redes sociales, pues sus actuaciones no la dejan salir del ojo público.

En esta ocasión, ‘Epa Colombia’ se vio inmiscuida en un escándalo público en el que sus escoltas fueron los protagonistas, pues por medio de redes sociales empezó a circular un video grabado por una joven que denunció que los escoltas de la empresaria amenazaron con un arma a su familia.

La joven denunció que mientras se encontraba realizando la fila para entrar a un restaurante junto a su hermano y su padre, llegó la influencer y sus escoltas presuntamente trataron de amedrentar a las personas que estaban haciendo la fila, para que Epa Colombia pudiera entrar rápidamente.

Te puede interesar:Epa Colombia se cansó de acusaciones y afirma que su keratina no deja calvas a sus clientes



“Una camioneta se coló con ayuda de sus dos escoltas que mostraron sus armas como amenaza para darles paso, iba con mi papá y con mi hermano menor de edad y quedamos fríos del miedo, me bajé de la camioneta temblando y meacerqué a la caja a decirle a la chica que por seguridad debería haber alguien (del establecimiento) en la entrada vehicular”, manifestó la joven, quien aseguró tener la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos”, aseguró la joven.

Según se puede ver en el video registrado, tras el escándalo ocasionado, los escoltas de Epa Colombia fueron retirados del lugar.

¿Qué respondió ‘Epa Colombia’?

Ante el escándalo generado en redes sociales, la empresaria decidió dar sus declaraciones públicamente y aseguró que la joven había mal interpretado la situación y hasta aseveró que las personas se encontraban en estado de ‘embriaguez’.

Mira también: En video, Epa Colombia mostró cómo se ve sin maquillaje

“Amiga, me comporto súper bien, amiga. Lo que tu viste es mentira, amiga, esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el Gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. La gente acomoda y graba y edita a su estilo, pero no amiga, yo soy una vieja re humilde… Etiquetando a la fiscalía, están bien locos, qué les dio. Mis escoltas, amiga, merecen respeto, amiga uno tiene que aprender a respetar, yo llevo tres años manejando carro.. Yo sé que no soy perfecta amiga, pero esa señora no subió el video bien y lo editó, amiga. Es mentira, amiga, te lo juro”, dijo la empresaria.

Por su parte, la joven decidió cerrar el capítulo y dejar la polémica a un lado y en manos de las autoridades, pero no sin antes decir que ella no se encontraba ‘borracha’ y que sus escoltas “No, sus escoltas no actuaron bien ni estaban ‘simplemente’ haciendo su trabajo”.