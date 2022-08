Estas son las cirugías que tiene Claudia Bahamón

Claudia Bahamón es una de las mujeres más queridas y admiradas por el país, pues aparte de su natural belleza, la modelo y presentadora se ha ganado el corazón de todos sus seguidores por su sencillez y humildad.

Por ello, quienes siguen de cerca su vida y los programas en los que ha participado, como el reciente reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, se han preguntado si la presentadora alguna vez se ha hecho algún ‘retoquito’ o todo es totalmente natural.

Pues la huilense compartió hace poco en su cuenta oficial de Instagram un video en el que respondió a una de las dudas más frecuentes que tiene que ver con que si se ha operado o no la nariz.

Ante esto, la presentadora respondió que nunca se ha sometido a ninguna operación en la nariz y que por el contrario tiene un ‘defecto’ que pocos han notado.

Según comentó la modelo, sus fosas nasales son asimétricas y una de ellas es más pequeña que la otra. Incluso lo comentó entre risas.

“Unos me piropean las ñatas y otros me preguntan que yo dónde me operé la nariz. Yo no tengo la nariz operada”, dijo entre risas.

Y añadió que, “Me da risa porque de vaina sí respiro”, haciendo referencia al curioso tamaño de sus fosas nasales. “Si se dan cuenta, este hueco como que es más alargado que esté. Este es más abiertico”, dijo.

¿Cuáles son las cirugías de Claudia Bahamón?

Hasta el momento, Bahamón únicamente ha revelado que se sometió a una cirugía estética para aumentar sus senos, pero cuando tuvo a su primer hijo decidió quitarse los implantes y dejarse al natural.

“Para la información de todos, las mías son dos veces operadas: la primera vez para rellenar el brasier y la segunda vez para quitármelas (porque me crecieron mucho y estaba embarazada)”, dijo la presentadora en aquel momento.

