Hija de Petro se une a la oleada de TikTok; dejó ver sus atributos

Sofía Petro Alcocer, hija de Gustavo Petro, no para de sorprender, esta vez con sus videos en las redes sociales, especialmente en TikTok donde muestra otra faceta un poco más relajada y donde se une a las tendencias que tiene la plataforma.

‘Get Ready Whit Me’ o ‘Arréglate conmigo’ son videos que cada vez toman más impulso en dicha plataforma y consisten en mostrarle a los usuarios el paso a paso a la hora de arreglarse, cómo se maquilla o qué ropa usará.

Sofía se unió a esta tendencia y recientemente compartió un video en dicha red social donde muestra como se maquilla y el outfit que usará.

En el video se ve a la joven vestirse, sin embargo, hubo un detalle que los usuarios no pasaron por alto, pues al ponerse la camisa la joven dejó ver sus pechos y su abdomen, lo que causó diferentes reacciones.

La joven aprovechó el video y mientras se vestía y maquillaba se escuchaba su voz dando un mensaje de reflexión en contra de los insultos y los comentarios que recibía constantemente.

“En estos días difíciles, la cabeza en alto, y ante todo mensajes de paz”, escribió la joven junto al video.

Reflexión de Sofia Petro Alcocer

“‘Get Ready Whit Me’, un día que los uribistas me cogieron de carne de cañón (…) me tomó un poco por sorpresa, hay que decirlo, pero bueno, aquí estamos, ese mismo día tuve una discusión con mi hermanita porque ella me decía que uno tenía que responder a todos los insultos y las mentiras. Yo le dije que las cosas no eran así, le quise dar algunas lecciones”, fue la primera parte de su reflexión.

Luego, la joven de 20 años nombró una a una las “lecciones” que le dio a su hermanita, entre estas, “a palabras necias oídos sordos”, un dicho bastante común.

La joven ya reúne más de 300 mil seguidores que la apoyan y la llenan de comentarios amorosos, además, la defienden ante las críticas.

“Se imaginan que ella en un futuro se postule como presidente”, “gracias, Sofía por existir”, “quiero la tranquilidad de Sofía”, “hermosa mujer, te amo”, “no sé quien me gusta más, si tu papá o tú”, “es perfecta”, “que cuerpazo”, “una diosa con ese abdomen”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

