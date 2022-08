La razón por la que Yina Calderón no pudo asistir a la posesión de Gustavo Petro

Este 7 agosto se celebró el acto de posesión del presidente Gustavo Petro y según lo confirmó Yina Calderón, estaba invitada al gran evento, pero no pudo asistir por una extraña razón.

Pues a través de su cuenta oficial de Instagram, la también creadora de contenido comentó que tenía una invitación especial para ser parte de la ceremonia, pero que lamentablemente no pudo asistir porque “se quedó dormida” y cuando se despertó ya era demasiado tarde para asistir al importante evento.

“Yo estaba super invitada. Tenía mi invitación hace días, ellos me la mandaron. Estaba en mi correo porque tenía que llenar una serie de documentos y enviar. Pero, debido a la trasnochada que me pegué anoche, me desperté como a las 3 de la tarde, no pude ir. Por eso no fui. Pero estoy muy contenta por el tema y esperemos que a partir de hoy haya un cambio verdadero para nuestro país”, manifestó la influencer.

Al parecer, según también comentó la empresaria, lo que más lamentó fue no haber podido asistir a la ‘fiesta’ que tuvieron luego del sublime acto.

“Ay, no, estoy viendo las historias de Sergio Barbosa y están en mero rumbón allá donde el presidente en la posesión, que está con la primera dama, con las hijas, con Sofía. De lo que me perdí (…) igual muchas gracias por la invitación, esto me pasa por trasnochar”, agregó la creadora de contenido.

Es importante mencionar, que Yina Calderón fue una de las creadoras de contenido que más impulsó y apoyó la campaña presidencial de Petro. Pues a través de sus historias siempre se dejó ver muy identificada con la política del actual presidente de Colombia.

