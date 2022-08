Cintia Cossio reveló que “se quedó calva” por una enfermedad

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana causó sensación en las redes sociales con sus más recientes historias en su cuenta de Instagram donde se sinceró con sus miles de seguidores y habló sobre su cabello.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, uno de los usuarios cuestionó a Cintia por sus extensiones de cabello, a lo que ella sin dudarlo, respondió con detalle y de manera contundente.

“Yo casi siempre he tenido el pelo largo, hace aproximadamente un año yo tenía mi cabello largo, rubio, de colorado, super bonito y por tanto estrés me dio un hipotiroidismo (…) resulta que el hipotiroidismo mentalmente no me afectó, pero físicamente si me afectó demasiado, mi cabello, mis uñas y mi cabello”, indicó la joven paisa.

No obstante, respondió por qué hacía promoción a productos de cabello si ella tenía muy poco.

“La tiroides me dejó calva, literalmente calva (…) me quedé calva fue por una enfermedad, no por una decoloración, no por nada de lo típico (…) estaba calva de raíz”, indicó Cintia.

Para finalizar, la joven explicó por qué usaba extensiones si estaba intentando recuperar su cabello.

“¿Por qué las extensiones? Porque yo se que al verme el cabello me voy a antojar a hacerme h*evonadas y la verdad no quiero, entonces por eso me hago tanto estas colitas”, relató la joven creadora de contenido.