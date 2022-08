¡Lo puso en aprietos! El curioso regaló que la mamá de Yeferson Cossio le pidió por su cumpleaños

Yeferson Cossio es uno de los influencers y creadores de contenido más reconocidos en el país, pues con sus más de 9 millones de seguidores en Instagram se ha posicionado como uno de los instagramers más costosos, cobrando hasta 50 millones de pesos por publicidad.

Su trabajo con las redes sociales le ha dado la oportunidad de vivir con lujos, de hecho, hace poco compartió que se compró un carro marca McLaren 720s 2022 que le costó más de 1.500 millones de pesos.

Aunque parece que el dinero no es problema para él y puede comprarse todo lo que quiera, recientemente se vio en aprietos por el regalo de cumpleaños que le pidió su madre.

El influenciador compartió con todos sus seguidores una conversación que tuvo con su madre, por WhatsApp, en donde él le pregunta que qué quiere de cumpleaños.

“Ma, por cierto... su cumple es en 10 días? ¿Qué quiere?”, le escribió Yeferson Cossio a su madre.

Lo que Cossio no esperaba era la curiosa respuesta que le iba a dar su madre.

“Hijo mío 2000 gallinas. Hijo mío y por favor y me regala el libro, Una vida con propósito” fue el mensaje que escribió la mamá de Cossio para responder a su pregunta.

Un regalo bastante curioso que dejó en apuros al creador de contenido, quien no sabe cómo conseguir esa cantidad de gallinas. Además, no quedó claro si su madre solo estaba molestando o realmente ese es regalo que desea para su cumpleaños.

Sin embargo, por difícil que sea la tarea, Cossio se comprometió a conseguir el regalo de cumpleaños pero además le puso una condición.

Frente a los dos regalos, Cossio reveló que no tiene problema en conseguir el libro, pero lo que realmente le va a costar es conseguir las 2 mil gallinas.

“No tengo problema con el libro y no sé dónde voy a sacar 2.000 gallinas, pero yo se las doy. Y tampoco tengo problema con su capricho de querer salir puerta a puerta a vender huevos de gallina. Pero sin escolta no me sale jajaja. ¿Trato hecho?”, escribió el influenciador.