Al borde del llanto, Becky G agradeció a sus fans luego de sus nominaciones en Premios Billboard

Becky G fue una de las artistas que más resaltaron en las nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2022, razón por la que no dudó en manifestar su emoción y abrir su corazón ante sus fanáticos.

Este año los premios se celebrarán en Miami, Florida, el próximo 29 de septiembre y se desprenden 58 categorías que reconocerán a diferentes artistas latinos. Aunque la lista de nominaciones la lidera Bad Bunny, entre las mujeres que pisan fuerte están Karol G y Becky G.

La estadounidense compartió un video en el que celebró las 11 nominaciones que recibió.

“Once, once nominaciones, sinceramente ya me siento muy ganadora y te digo por qué; con estas nominaciones, con el éxito de ‘Mamiii’, de mi álbum ‘Esquemas’, y que hasta ahora estamos empezando, es una locura, a mí no importa que pase después de esto”, comentó bastante conmovida.

Becky también aseguró que “después de 10 años haciendo música” cada nominación se siente como la primera vez.

“Es realmente hermoso. Me siento tan agradecida con Dios, con mi familia, con mi equipo y especialmente con mis fans, ustedes, gracias, yo no estaría acá sin ustedes”, finalizó en su mensaje, donde su voz se quebró y algunas lágrimas intentaron salir.

Gracias a ‘Mamiii’, Becky y Karol tiene siete nominaciones en las categorías: "Hot latin song del año", "Latin airplay song del Año" y "Latin pop song", además de "Canción del año streaming" y "Canción latin pop del año".