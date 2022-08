“Ya no la anuncian en portería”: Juan Duque sobre su relación con Lina Tejeiro

La relación de Juan Duque y Lina Tejeiro ha sido uno de los temas más tratados en el mundo dela farándula, pues su historia se ha ganado el corazón de los internautas con tiernas demostraciones de afecto y sentido del humor.

A pesar de que aún se tienen pocos detalles, la actriz reveló cómo se conocieron y en esta ocasión el cantante dio una pista de cómo está su relación.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un internauta aprovechó la ocasión para obtener un poco más de información sobre la vida de la pareja. “¿Cómo vas con Lina?”, enviaron, a lo que el intérprete de ‘La Difícil’ respondió con humor que ya han alcanzado cierto nivel de confianza.

“Bien, muy bien. Ya don Pacho el de la tienda de la esquina le fía, ya el portero la deja entrar sin anunciarla”, explicó el paisa. Cabe resaltar que la pareja ha optado por vivir experiencias ‘cotidianas’, como manifestó la actriz a través de historias de Instagram y que por ello no quiso mantener oculta la relación.

En su momento, Tejeiro explicó que “tarde o temprano” sus seguidores se iban a enterar de que estaban saliendo y que no había necesidad de ocultarlo pues no se iba a perder “una oportunidad tan linda”.

Asimismo, los internautas preguntaron al creador de contenido por cómo se siente en esta etapa de su vida profesional y si estaba conforme con lo que sucedía. A lo que respondió, “me siento muy feliz, muy contento y agradecido con todo lo que está pasando. No ha sido fácil porque no faltan los bocones, pero es más la gente bonita que me quiere y que me apoya”.

Duque, quien está enfocado en su carrera como cantante, lanzó su canción ‘X Ti Lo Digo’ a mediados de año. El artista dedicó la canción a Tejeiro durante un concierto en Medellín en el que reveló que había sido una bella coincidencia pues “como una semana antes de que saliera apareció alguien y la vida es tan bella aún, que se la puedo cantar aquí en vivo”, expresó.

Finalmente, el paisa compartió que no le gusta conformarse y trabaja constantemente: “Conforme nunca porque esto es de mejorar todos los días, muchas cosas que pulir en lo artístico para que la gente tenga una mejor experiencia de Juan Duque”, puntualizó.

