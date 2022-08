“La cola se me cayó”: Yina Calderón tras quitarse los biopolímeros

Yina Calderón se sometió a cerca de seis cirugías para extraer los biopolímeros de su cola, luego de que en el 2019 sufriera complicaciones que pusieron en riesgo su vida.

Desde entonces, la dj junto a otras personalidades del medio como Lina Tejeiro, Jessica Cediel o ‘La Segura’, ha dado testimonio de las consecuencias del uso de esta sustancia.

A través de historias de Instagram, la ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ se quitó los pantalones para mostrar con lujo de detalles la apariencia que tomó su derrier luego de las intervenciones.

Calderón comentó que varias seguidoras se habían contactado con ella para contarle que viven una experiencia similar.

“(…) Chicas me han escrito mucho que tienen el mismo problema que yo en la cola. Que está caída. Cuando a mí me sacaron los biopolímeros yo perdí la mitad de mi tatuaje, la cola se me cayó acá. No voy a ponerle filtro, no voy a ponerle nada para que ustedes vean la realidad”, expresó la dj mientras señalaba un costado de sus glúteos.

En el video se aprecia que tras la extracción de la sustancia la apariencia de la zona se transformó: “A mí me toca hacerme la cirugía que es para levantar y la reconstrucción del glúteo, pero por ahora me toca utilizar faja”, agregó la creadora de contenido.

Asimismo, compartió que su método para disimularlo es el uso de levanta colas o body fajas y agregó que es algo que suele pasarle “a muchas mujeres por muchas cosas”. Por ello, intenta mostrarse real en contenido relacionado con el mundo de la belleza.

“Miren, a mí no me da pena mostrarla como está bebés. Yo les he mostrado a ustedes que uso pelucas, les he mostrado que me he engordado, que no me he engordado, cuando me salió fibrosis, cuando sufrí de biopolímeros, yo siento que he sido muy real en todo este campo de la estética”, puntualizó Calderón.

Esta no es la primera vez que la influencer se refiere al tema, en el pasado se pronunció sobre las secuelas de los inyectables y su posición frente al proceso que vivió ‘La Segura’ al retirarlos. Además, expresó la importancia de acudir a cirujanos plásticos certificados.

