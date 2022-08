“La Liendra quiere imitar a Cossio”: Yina Calderón sobre broma a Daiky Gamboa

Yina Calderón ha demostrado que tiene opiniones fuertes sobre lo que sucede en el medio y que no duda en defender su punto de vista. Así lo recordó, a petición de sus seguidores, con una fuerte declaración sobre la broma que hicieron los creadores de contenido ‘La Liendra’ y Dani Duke a su amigo Daiky Gamboa.

En una dinámica de preguntas y respuestas, un internauta interrogó a la ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ sobre lo que sentía respecto a la mala pasada que le hicieron a Gamboa. A lo que Calderón no tardó en responder que desde su punto de vista, había sido humillante.

Cabe recordar que los influencers hicieron creer a Gamboa que le habían regalado un carro Mercedes-Benz, en medio de un emotivo discurso, pero luego revelaron que debía pagarlo con sus propias ganancias.

La pesada broma causó controversia por la reacción del hombre, quien indicó que habían jugado con sus sentimientos, y por el comentario en el que se referían a que “nunca vería un carro de alta gama en su poder”.

Así, la dj quien en fechas recientes también generó controversia por una antigua amistad detalló su opinión sobre lo sucedido: “Lo que pasa es que en este medio amigos no hay, mis amores, entonces uno por ganar seguidores pone en vergüenza al amigo porque se dejan llevar por los seguidores, entonces pues humillante”, dijo.

Al igual señaló que Gamboa se veía muy ilusionado, “ese man siempre me ha transmitido buena energía, me parece que es un ser humano que lo transmite y se veía muy emocionado, que sí le gustaba la sorpresa. (…) Uno no debe jugar con los sueños de los amigos, pero es que ellos no tienen amigos”, agregó la creadora de contenido.

Sin embargo, Calderón aprovechó para ponerle su toque a los hechos pues confesó que la pareja no es de su agrado: “Por eso siempre me han caído mal, patético lo que hicieron. Yo creo que ‘La Liendra’ quiere imitar a Cossio, la diferencia es que él sí regala cosas de verdad, no juega con los sentimientos de sus amigos”, finalizó.

