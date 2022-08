La Liendra confiesa que se retira de las redes sociales

El creador de contenido pereirano Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, reveló a sus millones de seguidores que se siente cansado y saturado de las redes sociales, motivo por el cual se alejará de ellas temporalmente.

“Vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir, pero, al parecer sí, me les voy, me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado, me siento un poco cansando, poro porque también he trabajado mucho, entonces nada, quiero estar conmigo mismo, quiero encontrarme, quiero aprender de mí, así que tomé a decisión de irme de viaje solo por unos días, así que no, no me voy del todo”, anunció el joven por medio de sus historias de Instagram.

La Liendra, que ha estado envuelto en polémicas recientemente por una broma que realizó junto a su novia, la creadora de contenido Dani Duke, quiere fijarse nuevas metas, pues de acuerdo con lo que dijo, ya cumplió todas las que en un pasado se fijó.

“Y nada liendritas quiero renovar energías, quiero renovar metas, sueños, en este punto de mi vida ya cumplí todos los sueños que tenía, todas las metas, entonces quiero volver a escribir esas metas que quiero conseguir, pero no en mi casa sino en un lugar mágico donde pueda estar solo, donde pueda escuchar el mar, donde pueda conocerme un poco más, entonces nada, decidí irme, me voy en la noche”, dijo Gómez, que aseguró no estar deprimido y que solo quiere darse un respiro.