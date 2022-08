¡Qué cuerpazo! La mamá de Felipe Saruma posó en bikini y le llovieron elogios

Yeseni Andrea, madre de Felipe Saruma, tiene 40 años y ha sorprendido a los internautas por su belleza, pues han resaltado que mantiene su figura pese a ser madre de dos jóvenes.

La suegra de Andrea Valdiri subió la temperatura en Instagram con una publicación de sus vacaciones en Punta Cana, donde viajó para celebrar el cumpleaños de la madre de su nuera.

La bumanguesa dejó a más de un seguidor pidiendo más pues publicó una sesión de fotos en la piscina del hotel donde lució un diminuto bikini que resaltó sus curvas y esbelta figura.

En la galería, que ya superó los 20 mil me gusta y cientos de comentarios de los internautas resaltando sus atributos, se ve a Yeseni posar descomplicada mientras se ajusta su traje de baño.

En las fotos se observa sonriente mientras posa de espaldas y acostada en una silla bronceadora en medio del paisaje paradisiaco. Así, la bumanguesa no fue ajena a sus encantos pues indicó que el motivo de las fotos que le tomó Valdiri fue porque: “me siento más viva y más joven que nunca”, escribió en la publicación.

Los mensajes de sus admiradores no se hicieron esperar: “Dios de mi vida quiero tener esa edad y esa cuerpa”; “Bella, se ve más joven que la nuera”; “Lo que se siente se refleja y acá se refleja un montón”; “Eso no es una mamá, es una mamacita”; “Espero que al llegar a su edad pueda verme así de espectacular”; “Qué cuerpazo”; “Ni yo tengo ese cuerpo y no he tenido hijos”, escribieron en la red social.

Esta no es la primera ocasión en que los internautas destacan la actitud juvenil y la belleza de la bumanguesa, pues en las publicaciones de su cumpleaños número 40 le preguntaron por su secreto para la eterna juventud.

