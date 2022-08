Andrea Valdiri pondrá su cuenta de Instagram en modo avión, ¿por qué?

Andrea Valdiri, la famosa creadora de contenido y empresaria sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar su retiro de Instagram por unos días.

La barranquillera se pronunció a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram donde les contó que últimamente estaba viendo un comportamiento muy inusual en su cuenta de Instagram.

Además, aseguró que su contenido en redes sociales era importante ya que era fuente de ingreso económico para ella y más personas.

Cuenta en modo avión

“Yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémicas (…) les voy a decir para que no se vayan a preocupar a mis seguidores, he estado viendo una actividad poco usual que se esta presentando en mi Instagram machi, obviamente yo me asusto porque yo digo, este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo, mejor dicho”, aseguró la barranquillera.

También aprovechó para contarles a sus seguidores que hará para proteger su cuenta en la que cabe destacar, ya suma más de 8.6 millones de seguidores.

“Nosotros aquí le decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, modo avión, que va a descansar de mi y de ustedes unos días (…) son unos pequeños días mientras arreglamos los problemas técnicos machi”, indicó Andrea.

Para finalizar aprovechó para explicar porque era tan importante su cuenta de Instagram, “ustedes saben que detrás de esta pantallita trabajamos muchas personas, dependemos de este trabajo, entonces ahí si nos ponemos como en alerta”, aseguró la bailarina.

¿Qué hará Valdiri por esos días?

La creadora de contenido les contó a sus seguidores que durante los días en que su cuenta este en ‘modo avión’ ella se dedicará a crear contenido para poder subir cuando regrese, además les recordó a sus seguidores que tiene otras cuentas donde la pueden seguir.

“Amor, yo les aviso, mientras tanto esos días que no aparezca voy a hacer contenido, voy a hacer fotos y voy a seguir dando lo mejor de mí, los amo con mi corazón y mi vida, ante todo la sinceridad machi”, finalizó diciendo Valdiri.