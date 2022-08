¿Se prepara para su regreso? Britney Spears practicó coreografía en lencería roja

Britney Spears no deja de sorprender en redes sociales por su espíritu libre y estilo desinhibido en sus publicaciones de Instagram. La denominada ‘princesa del pop’ causó revuelo en internet con un picante video en el que mostró fragmentos de una coreografía luciendo un conjunto de lencería roja y tacones.

La ganadora de un Premio Grammy dejó a más de uno, de sus 42 millones de seguidores en la red social, pidiendo más y preguntándose si el video es un abrebocas a una futura presentación luego de varios años alejada del escenario.

Mira también: Britney Spears encendió las redes por fotografías con poca ropa

Sin embargo esta no sería la primera vez que la intérprete de ‘Gimme More’ publica la corografía, así lo reconoció: “El video que publiqué anteriormente no tenía la música que estaba bailando así que si pensaron que era raro, esa fue la razón. ¡Este es el original!”, escribió.

En el reel, que ya superó los 400 mil me gusta en Instagram, se le ve realizar giros y movimientos de cadera en un estudio de baile. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos no dejaron pasar por alto su sensualidad, mientras que otros especularon sobre su carrera artística.

Te puede interesar: Britney Spears estaría de regreso con canción junto a Elton John

“Eso fue picante”; “¡Está de vuelta!”; “Reina publica lo que sea que quieras, lo miraremos”; “Extrañamos este tipo de baile, muy sexy”; “Brit es libre por siempre”; “Desde hace mucho tiempo no bailabas así”; “Debe costar un millón verse así de bien”; “Esto es de sus días en Las Vegas, ¿dónde está Britney?”; “El mundo está listo para tu regreso”, fueron algunos de los mensajes de sus admiradores.

Cabe resaltar que la última presentación que realizó la artista fue en el 2018 cuando aún estaba bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears. Britney se presentó hace cuatro años en el Gran Premio de Fórmula Uno en Austin, Texas, al final de su tour mundial ‘Piece of Me’.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg