En el ojo del huracán: Harry Styles respondió a acusaciones de ‘queerbaiting’

Harry Styles se defendió ante las críticas de ‘queerbaiting’, en las que lo acusan de beneficiarse económicamente de la estética queer y como estrategia de marketing publicitario.

En una entrevista reciente con la revista Rolling Stone el cantante confesó que nunca había salido “públicamente” con nadie, hombre o mujer, por lo que no le gustaba etiquetar su sexualidad.

El intérprete de ‘As It Was’ y ex integrante de la boyband ‘One Direction’, dio la entrevista con motivo del lanzamiento de la película ‘Don’t Worry Darling’ dirigida por su actual pareja, Olivia Wilde.

Sin embargo, el británico ha estado en el ojo del huracán por su estética al vestir pues ha tomado elementos como plumas, lentejuelas, plataformas, asociados a un estilo más femenino o utilizado por miembros de la comunidad LGBTQ+, para conformar un look característico sin ser parte de esta.

El artista de 28 indicó que no ha sentido la necesidad de etiquetar su sexualidad: “A veces la gente dice, solo has estado públicamente con mujeres. Y no creo que haya estado públicamente con nadie. (…) Si alguien te toma una foto con otra persona, no quiere decir que estés eligiendo tener una relación pública”, manifestó a la revista.

A pesar de las críticas, Styles ha revolucionado el mundo de la moda y traído a la conversación la fluidez del género en la vestimenta. En el 2019 fue fotografiado para la portada de la revista Vogue con un vestido de la marca Gucci, así como luciendo una falda de cuadros hasta los tobillos.

Actualmente el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ sale con la actriz y directora de cine, Olivia Wilde, con quien ha recibido comentarios negativos a través de sus redes sociales.

Frente a ello explicó que le gusta mantener los detalles de su vida privada para su círculo más íntimo, “nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo y descubrí que me ha beneficiado positivamente”, puntualizó.

