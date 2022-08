¡Qué six pack! Dua Lipa se robó el show con sus abdominales

Dua Lipa es una de las aristas más reconocidas de la industria musical con más de un centenar de premios y nominaciones, entre ellos el Grammy al ‘Mejor álbum Vocal Pop’, asimismo suele robarse suspiros por su belleza.

La británica compartió una galería en su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 86 millones de seguidores, en la que detalló cómo transcurren sus días y noches rodeada de playa, sol y naturaleza.

En las instantáneas se aprecia a la artista posar frente a la piscina con un diminuto traje de baño mientras se observa los abdominales, al igual que compartir con amigos durante veladas en la playa.

“Day & night randomms” —“días y noches aleatorios”— escribió la cantante en la publicación que superó el millón de me gusta en la red social. Los comentarios de sus admiradores no se hicieron esperar: “¡Abdominales!”; “La mejor vida”; “¡Qué mujer!”; “Qué six pack”; “Eres irreal”; “¿Estoy observando la separación de sus abdominales?”; “Pensé que era Hailey Bieber”; “Sin maquillaje y arrasando”, escribieron en la publicación.

Esta no es la primera vez que la ganadora del Grammy sube la temperatura en redes por su físico, pues por motivo de su cumpleaños compartió una sensual sesión de fotos con un conjunto de transparencias: “Los 27 se sienten como el cielo”, escribió.

Al igual, ha revelado detalles de sus vacaciones en Europa donde no ha escatimado en lujos mientras recorre los mares y disfruta de atardeceres en yates. Pues retomará su gira mundial con ‘Future Nostalgia’ a inicios de septiembre, con fechas en Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia, donde se presentará en el Parque Salitre Mágico el 18 de septiembre.

Finalmente, la británica cerrará el tour de su segundo álbum el 16 de noviembre en Australia.

