“¿600 mil pesos por un masaje? La Chim…”, amigo de Yeferson Cossio denuncia abusos en Cartagena

Los abusos por parte de algunos comerciantes de Cartagena parecen estar fuera de control, los más afectados suelen ser los turistas extranjeros a los que les cobran exorbitantes sumas de dinero por comida, bebida, estadía y hasta por masajes.

Recordemos que hace unas semanas fueron unos turistas mexicanos a quienes les cobraron más de 6 millones de pesos por unas cervezas y unos cuantos platos de comida, así como la estadía en la isla de Barú.

Mismo lugar donde una pareja de ecuatorianos denunció el cobro de más de dos millones de pesos por un par de mojarras y 4 cervezas. Al final, hubo agresiones físicas con los operarios turísticos.

Esta vez fue el turno para Zion, el influencer coreano radicado en Colombia, amigo del también influencer Yeferson Cossio. A través de redes sociales, el asiático comentó que le cobraron 600 mil pesos por un masaje en una playa de Cartagena.

“Me echó cremita como si fuera tu tia. Así rápido me lo echó, y después llegó otra señora a hacerme masaje y yo: nononono, me negué. Ella seguía haciendo… Después de dos minutos yo saqué pierna y dije no y sabe qué me dijo: chino, masaje y bloqueamiento vale 600 mil pesos. Y yo dije ’600 mil pesos la chim… Yo no voy a pagar eso y peleamos 5 minutos y decidimos 300 mil pesos, cada uno 150 pero también es mucho. Por un agua de coco yo le pago a cada una 150, acepta o no? Y dijo que sí y ya”, dijo el coreano.

Masaje de playa: $600.000. ¿La víctima? Un coreano. Adivinen dónde… exacto, OOOTRA VEZ CARTAGENA. pic.twitter.com/HcGZlPVVBp — Juan Abel (@JuanAbelG) August 30, 2022

Al finalizar, el amigo de Yeferson Cossio también lo abordaron para supuestamente invitarle unas ostras, que al final le terminaron cobrando por 100 mil pesos.