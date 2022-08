Luisa Fernanda W vuelve a la escena musical con ‘El último Adiós’ junto a Pipe Bueno

La influenciadora y empresario antioqueña, Luisa Fernanda W, regresa a la música de la mano de su pareja, el artista de Música popular Pipe Bueno. Promocionando un cover de la canción ‘El Último Adiós’, uno de los temas clásicos de la mexicana Paulina Rubio, la pareja grabó una versión ranchera para todos sus seguidores.

Recordemos que una de las grandes pasiones de la joven creadora de contenido también es cantar y lo ha hecho en el pasado con diversas colaboraciones.

En esta ocasión Luisa y Pipe utilizan de locación su gran restaurante Rancho MX para grabar el video de esta canción que desde ya genera expectativa, pues aunque es sabida la trayectoria y talento musical de Pipe Bueno su pareja no se quiere quedar atrás.

A través de sus historias, la antioqueña recordó las canciones que grabó en el pasado como 'Beso de Desayuno', la cual hizo en colaboración al lado de Itzza Primera. Este tema suma más de 5 millones de visualizaciones en Youtube. “No pregunten por qué pero yo amo esta canción”, dijo la ahora cantante.

De igual forma, Luisa Fernanda W también hizo alusión al tema ‘Otra vez’, el cual hizo junto a la misma artista de ‘Beso de Desayuno’, pero sumó artistas como Ryan Roy, Dejota 2021 y su fallecido exnovio, el artista urbano Fabio Legarda.

“Esta es de mis favoritas y la evolución que ha tenido mi voz en ese tiempo es impresionante, no veo la hora que escuchen ‘el último adiós’”, sentenció la influencer.

A pesar de que la antioqueña se siente bastante emocionada por este lanzamiento musical, algunos de los internautas no aprobaron que incursione en la música. “La evolución del autotune”, “No luisa tu no cantas, no es hate pero definitivamente el canto no es lo tuyo”, fueron algunas de las reacciones tras conocer este estreno.