¿Prueba reina? El detalle que confirmaría la separación entre Anuel AA y Yailin

Desde hace unas semanas empezó a rondar el rumor de una posible separación entre la polémica pareja conformada por Anuel AA y Yailin ‘La más viral’. Pues algunas fuentes cercanas a la pareja han confirmado que se encuentran pasando por una crisis matrimonial.

La razón de la crisis sería una supuesta infidelidad por parte del cantante puertorriqueño, incluso se habla sobre que Anuel habría dejado en embarazo a la otra mujer.

Asimismo, el podcast dominicano ‘Máxima’ informó que la ruptura se habría ocasionado porque Yailin le encontró unos supuestos chats bastante íntimos con otra mujer.

Sin embargo, ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada y ni Anuel ni Yailin han salido a hablar públicamente al respecto.

Lo que se sabe, es que la cantante dominicana había cerrado sus redes sociales por un tiempo, no sin antes dejar un contundente mensaje que muchos pensaron que iba dedicado a su esposo.

Luego, volvió a reaparecer en redes sociales con una cuenta en la que tiene solo 23 publicaciones y la gran mayoría son junto a Anuel AA. Por su parte, el cantante puertorriqueño también conserva las fotos junto a Yailin en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuál es la prueba reina de la separación entre Anuel y Yailin?

Aunque no se le ha vuelto a ver juntos por medio de sus historias de Instagram, Yailin y Anuel no han salido a confirmar su divorcio, pero sus millones de seguidores no dejan de pensar que la pareja se está separando y estarían llevando a cabo el proceso con discreción.

Hace unas horas se conoció un detalle que terminaría con los rumores, pues la pareja ya no se sigue en Instagram, pese a que ambos se seguían mutuamente hace a penas unos días.

De hecho, la cantante dominicana había compartido en sus historias de Instagram el apoyo a la nueva línea de tenis Reebok de Anuel AA.