La contundente prueba que indicaría que Yailin se divorció de Anuel AA

Los rumores de una supuesta separación entre ‘Yailin la más viral’ y Anuel AA se hacen cada vez más fuertes. La cantante dominicana habría publicado un mensaje en el que confirmaría el mal momento que atraviesa con Anuel AA, con quién al parecer habría terminado.

Y es que desde hace unas semanas estas teorías crecieron por cuenta de una serie de sucesos en los que muchos internautas aseguraron, no duraron ni 70 días desde que ‘sellaron su amor’ en una notaría.

Mira también: ¡Como dos gotas de agua!: J Balvin sorprende con fotografía de su hijo

Cabe recordar que Yailin también tuvo que salir a desmentir una información en la que se aseguraba que estaba embarazada y por tal motivo el boricua habría cancelado su agenda de conciertos este año para retomarla hasta el 2023.

Aunado a esto, la artista decidió suspender su cuenta de Instagram, lo cual sorprendió a sus seguidores debido a que ella es bastante activa en sus redes sociales.

No obstante, la cuenta Infofarandula logró recuperar una story en la que la artista muestra su total molestia contra un hombre, lo que no se confirma aún es si este fuerte mensaje va dirigido haxcia su esposo y si esto tiene relación con los rumores de separación.

“No entiendo cómo puedes ser tan poco hombre, si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, dañando y dañando personas, yo me entregué al 100, donde tú eras un 20… Todo venimos de abajo… bicho. ¿Quién dijo que solos no se puede?”, habría dicho la dominicana.

Te puede interesar: ¿Rosalía y Rauw Alejandro terminaron? Este video lo confirmaría

A pesar de que aún no se confirma oficialmente la supuesta separación, el ambiente entre la pareja parece no ser el mejor, ya que no es el primer escándalo del cual son protagonistas. Anteriormente, se convirtieron tendencia por la filtración de unas fotos en la que sostienen intimidad en una piscina.