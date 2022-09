Karol G cantará en la ciudad de su ex, ¿habrá reencuentro con Anuel AA?

Más emocionada no podría estar. Karol G regresa a los escenarios este martes 6 de septiembre en la ciudad de Rosemont, Illinois, Estados Unidos.

La cantante antioqueña no solamente estrena ‘look’ sino que también podrá cantar en vivo su más reciente sencillo: ‘Gatúbela’. Una canción en colaboración con Maldy, un tema muy especial porque representa su primera canción con el cabello rojo.

Mira también: Karol G regresa a los escenarios luciendo este nuevo tatuaje: ¿Qué dice?

Y es que paree que el momento actual de ‘La Bichota’ es inmejorable, pues desde que cambió el color de su cabello, ha afirmado en algunos espacios que no es un simple cambio de look sino que es una muestra de cómo su evolución no solo ha sido musical sino también en lo personal.

En su más reciente publicación en Instagram, Karol G dio a conocer que “está que se canta” y no ve la hora de interactuar con su público de nuevo.

Recordemos que ‘La Bichota’ viene de un periodo de vacaciones en las que disfrutó de varios viajes en destinos paradisiacos con sus amigos más cercanos y allí fue donde se dio a conocer su cambio de look.

No obstante, en medio de su gira, también aseguró que el próximo año visitará Puerto Rico para hacer dos shows. Este anuncio lo hizo en medio de una entrevista con el canal de Youtube ‘Molusco TV’.

“11 de marzo. Estadio Hiram Bithorn. San Juan Puerto Rico”, manifestó Karol G durante el diálogo con el boricua.

Tras conocerse que visitará Puerto Rico, los internautas empezaron a especular sobre un posible reencuentro con Anuel AA, su expareja con quien compartió varios años de relación.

Te puede interesar: GLOW FEST: Lista completa de artistas para este 10 de septiembre

No obstante, la intérprete de ‘Provenza’ se encuentra enfocada en su nueva gira internacional. Asimismo, siguen creciendo los rumores de que se encuentran en un romance con Feid. Lo cual ha despertado muchas versiones al respecto, sin llegar a confirmarlas.