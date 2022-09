“Lo bien que come Greeicy”: Mike Bahía encendió las redes con sensuales fotografías

Mike Bahía está pasando por una de sus mejores etapas a nivel personal, pues desde hace unos meses que se estrenó en su faceta como padre con la llega de su hijo Kai, fruto de su actual relación con la también cantante Greeicy.

Desde entonces, el cantante caleño se le ha visto disfrutar de su hijo y no ha parado de compartir lo feliz que se siente por la llegada del bebé, al mismo tiempo que su carrera profesional no ha parado por lo que ha tenido que cumplir diferentes compromisos artísticos.

Normalmente el intérprete de ‘Buscándote’ comparte en sus redes sociales contenido profesional sobre sus lanzamientos y presentaciones, así como algunas veces publica momentos íntimos en familia.

Sin embargo, una de las facetas que poco muestra, a diferencia de Greeicy, es la sensual. Pues el cantante no suele compartir fotos que derrochen sensualidad, pero recientemente rompió con la costumbre y presumió su marcado cuerpo.

Mike Bahía encendió las redes

El cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram, en donde suma más de 5 millones de seguidores, un carrete de varias fotos de un estudio fotográfico a blanco y negro en el que lució los tatuajes en su marcado abdomen.

“Me estoy poniendo viejo y tatuado”, escribió Mike junto a la publicación.

La primera foto es un primer plano de la cara del caleño, pero lo más interesante va después. Pues en las siguientes fotografías el cantante posa de forma muy sensual dejando al descubierto su abdomen y con ello los tatuajes que lo rodean.

La publicación ya completa cerca de 40 mil likes y cientos de comentarios, en los que sus seguidoras no desaprovecharon para dejarle más de un piropo.

“Viejo y sabroso”, “Te estás poniendo exquisito”, “Que suerte tiene Greeicy”, “Lo bien que come Greeicy”, “Viejo y sabroso”, “Como el vino, cada vez mejor”, “el papá más churro”, fueron algunos de los comentarios.