¿Irreconocible? Kim K. sorprendió con la nueva apariencia de su rostro

Kim Kardashian demostró que se mantiene más vigente que nunca con la publicación de una arriesgada sesión de fotos para la portada de la revista Interview.

La ex pareja de Kanye West e ícono de la telerrealidad derrochó sensualidad, mientras posaba en frente de la bandera de los Estados Unidos. Sin embargo, los internautas no le pasaron por alto su apariencia pues casi no la reconocen.

En la galería, que ya supera los tres millones de me gusta en su cuenta oficial de Instagram, se ve a la madre de tres posar con unos jeans a la altura de las pantorrillas cubriendo su zona íntima con ropa interior tipo suspensorio por lo que su derrier quedó al descubierto.

Mira también: Kanye West confesó que su adicción a la pornografía fue lo que destruyó su familia

Pero, no fueron sus atributos los que se robaron todo el show sino la apariencia de su rostro, pues lució un corte de cabello hasta la altura de los hombros de color rubio platino. Sus cejas, también de ese color, le otorgaron un semblante poco usual.

Los internautas no tardaron en pronunciarse sobre los rasgos de la modelo: “No se ve para nada como Kim. Casi no la reconocí, hasta que leí la descripción de las fotos”; “¡Gaga!”; “¿Cuál fue la razón?”; “Su rostro me da vibras de Uma Thurman”; “Me encantaron las cejas rubias”; “¿Jeffrey Star, eres tú?”; “¿Por qué pensé que este era Jeffrey Star?”; “No se ve para nada como ella”, fueron algunos de los mensajes en la red social.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la empresaria causa revuelo en redes sociales al experimentar con su apariencia. En fechas recientes compartió una galería fotográfica en la que lució una melena platino acompañada de un sensual bikini siguiendo un estilo galáctico.

Te puede interesar: ¡De otro universo! Kim Kardashian agitó las redes con estilo galáctico

Asimismo, Kardashian compartió a través de su cuenta de Instagram que es la imagen de Balenciaga para la temporada de invierno 2022. Recordemos que la estadounidense caminó las pasarelas luciendo el polémico bolso que se asemeja a una bolsa de basura.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg