Aida Victoria reveló el difícil momento por el que está pasando su familia tras la condena

Por estos días, la creadora de contenido Aida Victoria se ha robado la atención del ojo público luego de que se conociera la sentencia condenatoria en su contra por haber tenido pleno conocimiento del plan de fuga de la excongresista Aida Merlano.

La influencer ha manifestado que ella desconocía sobre el plan de su madre para darse a la fuga, pese a eso, la Fiscalía siempre la señaló como una presunta cómplice de lo sucedido y ahora, tienen argumentos que lo probarían.

Asimismo, Aida Victoria confesó que podría enfrentarse a una pena de 17 años sin derecho a casa por cárcel. Sin embargo, su abogado apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y este martes tendrá nuevas noticias al respecto.

Mientras tanto, la creadora de contenido se ha mostrado bastante afectada por lo sucedido y se niega a comprender que pueda pasar los próximos 17 años de su vida privada de la libertad.

Frente al hecho, varias personalidades y seguidores han salido en defensa de la influencer, pero también ha habido quienes aplauden la decisión del juez, por lo que Aida Victoria decidió responder a muchos de esos comentarios y reveló lo mal que su familia también la está pasando.

Complicaciones médicas en la familia de Aida Victoria

Aida Victoria aprovechó para sincerarse sobre lo dificil que está siendo para su familia esta situación, especialmente para sus padres, tías y madrina, quienes han sufrido complicaciones médicas también.

“Ayer tuve que ver a mi tía que sufre de depresión tirada en una cama llorando sin poderse levantar, a mi mamá de crianza de 78 años pensando que, por sus enfermedades, si me meten presa nunca me va a volver a ver, a mi papá con la impotencia de no poder proteger a su hija y a toda mi familia viviendo mil angustias”, escribió Aida.