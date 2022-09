“Dejen la moralidad”: Liceth Córdoba tras críticas a Lowe León

La batalla legal entre Andrea Valdiri y Lowe León por la paternidad de la hija menor de la bailarina continua. Luego de que el abogado de la creadora de contenido publicara un comunicado oficial en el que aclaraba que León vulneró los derechos de la menor, la esposa del artista Liceth Córdoba envió un contundente mensaje sobre la situación.

En días recientes el abogado del barranquillero, Mauricio Cuello, posteó un video en redes sociales en el que “celebró” la noticia de que un juez de la República había aprobado la prueba de paternidad a Adhara Valdiri.

Tras el anuncio, Córdoba agitó las redes sociales con una historia en la que apoyaba el avance del proceso: “Primera celebración en común después de tanta guerra (…) Te esperamos princesa”, escribió.

Sin embargo, el representante legal de Valdiri señaló que la presión mediática había arriesgado el bienestar de la niña y que un juez de familia había aceptado la demanda contra el artista. Ante la situación, Córdoba volvió a pronunciarse.

“Dejen la moralidad para otro escenario porque quien comenzó involucrando a la menor sin haber nacido no fue Lowe. No necesita que yo lo defienda porque le abundan elementos de prueba para desacreditar y desvirtuar tanta porquería que le han tirado”, escribió la pareja del artista.

Asimismo, reveló que en el proceso legal estará toda la evidencia que ha recolectado y señaló que no piensan “discutir la verdad con quien no está preparada para aceptarla. He sido testigo de la lucha incansable de Luis por este triunfo”, agregó Córdoba.

Esta no es la primera vez que la pareja de León toma parte activa en la batalla de su pareja con la creadora de contenido barranquillera.

