"Me estaba consumiendo”: La Jesuu dio detalles del difícil momento que vivió

Valentina Ruíz, conocida en redes sociales como ‘La Jesuu’ sorprendió a sus más de tres millones en Instagram, con una dinámica de preguntas en la que reveló que atraviesa dificultades.

La creadora de contenido suele ser muy activa en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram.

Por lo que allí suele ser muy ‘abierta’ con sus seguidores y les cuenta gran parte de su día a día, incluso sobre su vida privada.

Tal como lo demostró en dicha dinámica donde un usuario le preguntó, “¿por qué estás triste mor?”, a lo que ella respondió de manera contundente.

“Porque hasta apenas ahora veo lo mucho que hace un tiempo me estaba consumiendo, y es muy frustrante L no escuché los consejos de mi familia, me alejé de Dios, dejé a un lado m trabajo, perdí el horizonte y me convertí en un ser humano irreconocible”, indicó la caleña.

Además, aprovechó para decirle a sus seguidores que afortunadamente ya estaba mucho mejor y que había recapacitado.

“Nunca es tarde para hacer bien las cosas. A Dios gracias, soy una pelaita que recapacita porque de no ser así, ¿la verdad? No estaría ni contando el cuento”, finalizó diciendo la joven.