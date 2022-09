Lina Arroyave divide comentarios por video en el que se habría besado a una mujer

Lina Arroyave, la famosa creadora de contenido y modelo paisa, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con su más reciente publicación.

La modelo compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que posó con un diminuto atuendo, un body negro que resaltó sus curvas y dejó a más de uno con la boca abierta.

Mira también: Demi Rose por poco deja a la vista su zona íntima con particular tanga

La modelo se encontraba haciéndole publicidad a un concesionario, allí se le ve posar con un ajustado body negro mientras se acerca a otra modelo que esta junto a un auto, Lina la empuja hacia la puerta y al parecer la besa.

Mira también: “La que nunca se oxida”, le dicen a Natalia París tras foto de espaldas

El video causó revuelo entre sus seguidores quienes no desaprovecharon la oportunidad para dejarle algunos comentarios.

“Re top”, “wow Lina, ¿se besaron?”, “eres la más mamacita”, “increíble”, “ay, no no no, que es esa belleza”, “las más hermosas”, “soy tu fan”, “eres mi amor platónico”, “diosas”, escribieron algunos usuarios.