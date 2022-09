“A la DIAN le gusta esto”: La Liendra reveló cuánto es lo máximo que ha facturado

La Liendra, el famoso creador de contenido colombiano dio de que hablar luego de que revelara a través de Twitch, red social en la que se realizan transmisiones, cuál ha sido la cifra más grande que ha facturado.

Desde el perfil de otro creador de contenido identificado como Westercol, se juntaron otros creadores quienes en medio de su conversación revelaron cuál ha sido la suma más alta que han tenido.

Mira también: “Está mejor que Piqué”: Guapo guardaespaldas de Shakira se roba las miradas

Cuando fue el turno del joven paisa, el trató de evadir la pregunta, “yo no sé cuál es el nivel más grande de plata que he tenido hasta el momento, se cuál es el nivel de plata que he facturado más, pero no lo voy a decir”, aseguró el artista.

Mira también: La periodista Camila Chaín y su esposa serán mamás: “un hermoso milagro”

Sin embargo, sus colegas insistieron en que contara, pero el aseguró que no quería contar porque eso le iba a gustar a la DIAN, sin embargo, decidió contar

“La verdad el nivel máximo que yo me he facturado en la vida son 8.000 palos, es el nivel máximo que yo me he facturado en mi vida, pero eso es en mi nivel de trabajo así increíble”, dijo La Liendra.

Luego le preguntaron cuánto es lo máximo que ha facturado en un mes, pero el paisa evitó la pregunta y no reveló la cifra.