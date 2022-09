¿Un don Juan? Mujeres aseguran que Adam Levine tuvo más ‘amoríos’

Pocas horas después de la confesión hecha por Sumner Stroh, la modelo de 23 años acerca del ‘amorío’ con el cantante de Maroon 5, que según sus declaraciones duró poco más de un año, más mujeres empiezan a acusar a Adam Levine por sus mensajes inapropiados a través de las redes sociales.

#ExposeAdamLevine, es el hashtag creado por Alanna Zabel, su exprofesora de yoga, quien trabajó para él entre 2007 y 2010. Zabel aseguró por medio de sus stories en su cuenta de Instagram que el líder de la banda estadounidense "Un día me mandó un mensaje diciendo que quería pasar el día conmigo desnuda. Yo estaba en el baño, pero mi ex era muy celoso y lo vio, y entró en cólera. Le aseguré que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam”. Becky Giros, fue la pareja sentimental de Levine entre el 2006 y 2009. Además, añadió que cuando intentó preguntarle acerca su posible error “Adam no respondió nunca".

Zabel, no descarta la posibilidad de que se tratase de una equivocación, pero de igual manera también afirma que Levine solía hacer comentarios sobre su cuerpo de manera sexualizada, incluso el cantante se refirió a ella asegurando “que su trasero era el mejor de toda la ciudad” según las declaraciones hechas por Alanna.

De igual manera, usando el hashtag creado por Zabel, una mujer que se identifica como ‘Maryka’ ha mostrado una conversación en la que se puede observar que Adam le habría hecho insinuaciones de tipo sexual; la cual comenzaba con el cantante asegurándole que estaba obsesionado con ella, y cuando ésta le respondió afirmándole que él estaba casado, Levine le indicó que su matrimonio era una situación "complicada".

Otra joven, llamada Alyson Rose, publicó un video a través de su cuenta de Tik Tok, donde se han podido ver algunos mensajes ‘coquetos’ donde el cantante mismo dice que “no debería estar hablando con ella” pero minutos después, el video fue eliminado.

Por su parte, Rose sostiene que tiene más mensajes por parte Adam que son mucho más explícitos que los que publicó hasta ahora, pero que así mismo siente que son demasiado explícitos para permitir que sean leídos por más personas.

Finalmente, las tres mujeres apoyan la versión de Sumner, acerca de que el líder y vocalista de Maroon 5, ha excedido los límites con sus mensajes y comentarios inapropiados mientras se encuentra casado con Behati Prinsloo. Aunque, hasta el momento ninguna ha confirmado que hayan tenido contacto físico con él, sino que en gran parte solo fueron insinuaciones.

¿Qué responde Adam?

Hasta el momento Levine no se ha pronunciado sobre estos nuevos señalamientos que salen a la luz tras la confesión de Sumner Stroh. Lo que sí aseguró es que las declaraciones hechas por la modelo de 23 años son ciertas y que sí mantuvo comunicación con ella, aunque negó rotundamente que hubiera existido algo físico entre ellos.

Por su parte, el artista escribió a través de su cuenta personal de Instagram: “Sé que se está hablando mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Tuve un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida”.

Asimismo, aseguró que lo más importante para él es su familia, por lo que indicó que luchará para superar este momento de su vida y continuar con su matrimonio.