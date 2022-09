Nos convertimos en marcianos: Molotov no decepcionó en Cordillera

Molotov se presentó este sábado 24 de septiembre en la primera edición del Festival Cordillera. El grupo llegó cargado de rock y energía que contagió a todos sus miles de fanáticos.

La esencia del Molotov es clara, el grupo se identifica con las luchas sociales y las han colocado en las letras de sus canciones en toda su carrera. Estas mismas, son las que han logrado que miles de fanáticos se sientan atraídos a la banda.

La rebeldía y los cantos en contra de gobiernos e injusticias sociales fueron el punto de partida para que el escenario Aconcagua estuviera a reventar en su presentación.

‘Putos’

Oh, oh, oh, el coreo de ‘Amateur’ inició y con este los saltos de todos los asistentes, que no pararon y en el piso se alcanzaba a sentir la vibración incesante. El recorrido por todos sus éxitos continúo con ‘Chinga tu Madre’ con la respuesta natural del público al cantar el coro ¿Chingo yo? Todos respondían, ‘chinga tu madre’.

‘Chandwich A La Chichona’ y ‘Pendejo’, dejaron a todo el público impregnado de toda la energía que trajeron los mexicanos, que luego subió cuando se escuchó la guitarra de ‘Here We Kum’.

Festival Cordillera … chavorrucos en acción.

Los molotov desmadrosos como siempre.

Me convierto en marciano oh oh oh pic.twitter.com/y7HKfKW7BD — Esteban Ron Castro (@EstebanPRonC) September 25, 2022

La banda hizo un recorrido por todos sus éxitos y el público respondió de la mejor forma cuando presentaron ‘Frijolero’, la canción que hicieron para los inmigrantes. Por último, cerraron al ritmo de ‘Puto’, marcado por el salto de los asistentes.

¿Problemas de sonido?

Aunque la mayoría del público estuvo feliz hubo unos detalles que opacaron el show para algunos asistentes. En el sector izquierdo del escenario estaban pidiendo volumen, ya que no se escuchaba bien.

Sonido pésimo. Si uno no estaba frente a la tarima no escuchaba nada. En Caifanes Saúl no sonaba ni frente a las pantallas laterales.

Mon sonó bajita aunque más clara que Saúl, pero yo estuve casi en frente.

Molotov fue ruidoso, todo parecía salir por el mismo canal. — Salva Simón (@Sanjuaneado) September 25, 2022

El sonido de Aconcagua estuvo pésimo... Las bandas estuvieron bien, aunq sentí q los fabulosos no trataron de conectar con el público



Los cambios de tarimas, pésimo... Casi nadie quedó a despedir a Toto como debía.

Y será q algún día un organizador monta bien la salida final? — William Duran (@Will_duran00) September 25, 2022

Inclusive, en redes se volvieron tendencia unas de estas reacciones en las que aseguraron que el sonido no estuvo a la altura de la presentación. Muchos comentaron que quienes mejores escuchaban fueron los que estaban adelante.