Yina Calderón se despidió de sus seguidores en caso de no sobrevivir a cirugía

Yina Calderón sorprendió en redes sociales con un mensaje en el que se despedía de todos sus seguidores en caso de no sobrevivir a una cirugía plástica. La dj se mostró un poco nostálgica por cómo podía resultar la operación.

La empresaria había contado en sus redes que se iba a someter a una nueva cirugía con el objetivo de colocar unos nuevos implantes en su cola. Por eso, en caso de que algo malo sucediera, quiso enviarles un último mensaje a todos sus seguidores.

“Chicos ya voy a ingresar a la sala de cirugía, la cirugía plástica, muchachos, aquí o en el país que sea, con el cirujano que sea, es un riesgo. Puedes despertar, no puedes despertar, puedes salir, no puedes salir y ni siquiera es culpa del cirujano”, comentó.

Comentó que sin importar las complicaciones que pueda haber en las cirugías siempre se debe ir a un lugar que sea confiable y les pidió a las personas que le enviaran las mejores energías.

“Yo sé que a mí me va a salir todo super bien, quiero que me deseen suerte, la gente que me quiere y sí me pone un poco triste porque es n procedimiento fuerte, pero yo he sido muy fuerte”, dijo.

Luego de eso, los familiares de Yina dijeron que todo había salido bien con la cirugía y se encontraba en recuperación. Muchos seguidores le escribieron que esperaban que estuviera muy bien en la recuperación, pues en la última intervención que se hizo tuvo que ser ingresada por urgencias.

Hace unos meses, cuando Yina se operó y se quitó unas costillas para poder quedar con una cinturita, contó que fue ingresada a urgencias. En esa ocasión, la empresaria se complicó porque no podía respirar bien y también dijo que era una cirugía bastante dolorosa.