“Cójale dobladillo a esa lengua”: Yina Calderón sobre acusaciones contra Epa Colombia

Yina Calderón y Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, han tenido una relación marcada por la polémica en redes sociales. La ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ tuvo varias disputas con la empresaria de queratinas, una de ellas por la calidad de su producto, además de manifestar a través de sus redes sociales que “no es de su agrado”.

Sin embargo, la DJ de guaracha y ex participante de ‘Duro contra el mundo’ compartió a través de historias de Instagram su postura sobre las declaraciones de Yoli Álvarez en las que señaló a ‘Epa Colombia’ de lavado de activos.

“Esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá, hizo un video hablando de un poco de cosas de mi mamá. Bebé, el tema de lavado de dinero eso es muy grave y son temas muy fuertes. Sea verdad o no sea verdad, oiga, a usted eso qué le importa”, indicó la creadora de contenido.

“Parce quédese callada, a usted qué le importa, eso es muy delicado. Con esas amigas, líbranos, señor padre nuestro. Por eso yo les digo señoritas, amigo el ratón del queso, todo el mundo es un doble y en el momento que uno da la espalda le clavan la puñalada”, continuó la empresaria.

Asimismo, dejó claro que a pesar de no caerle bien Barrera no estaba de acuerdo con lo sucedido: “Pues a mí no me cae bien Epa pero nenés si eso fuera verdad, no la quiero defender, pes estaría en la cárcel. (…) Pues sí, señorita Barbie usted debería irse de Colombia y cójale dobladillo a esa lengua”, puntualizó Calderón.

La creadora de contenido aprovechó la oportunidad para recordarle a sus seguidores que ella también había atravesado por una situación similar. Cabe resaltar que la DJ estuvo en medio de una discusión con su examigo Will García, ahora cercano a ‘Epa Colombia’.

“Uno en la vida tiene amigos, se los digo por experiencia propia, que luego dan la puñalada trasera cuando uno menos piensa. Lo digo porque he aprendido esa lección en estos últimos meses. (…) Amigo el ratón del queso y se lo comió, escasamente la mamá de uno y la familia”, finalizó.

