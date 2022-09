“No me hacía feliz": Sara Corrales revela por qué no llegó al altar

La actriz colombiana Sara Corrales se había comprometido con el actor mexicano Rafael Gutiérrez en febrero de este 2022, sin embargo, en junio sorprendió a sus seguidores con la noticia de que ya no habría matrimonio.

A pesar de que la pareja se veía muy feliz y con ganas de llegar al altar, al parecer no todo era color de rosa dentro de la relación, así lo insinuó la actriz por medio de sus redes sociales, en donde respondió a algunas dudas de internautas.

Por medio de la dinámica ‘Preguntas/Respuestas’ de Instagram, la actriz respondió por qué no se casó con el mexicano: “Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes. Estábamos en momentos de la vida muy diferentes, con motores de la vida muy diferentes y yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más”.

Mira También:

La reacción de Andrea Valdiri al ver el millonario regalo que le dio Felipe Saruma

Carla Giraldo pidió que le recomendaran una canción con sensual atuendo

“No estoy lista todavía”: Fan de Rosalía le pide matrimonio en pleno concierto

Además de contar los detalles de su decisión de terminar su compromiso, Corrales reveló que a pesar de la presión que sufrió, primero pensó en ella: “Por ahí no era y en vez de pasar una vida entera arrepentida, pues tomé la fuerza, el valor y no me importó la presión social que se sentía en el momento, la presión familiar y dije primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz”.