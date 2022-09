“No estoy lista todavía”: Fan de Rosalía le pide matrimonio en pleno concierto

Tras celebrar la llegada de sus 30 años con un increíble concierto en Nueva York, la cantante española Rosalía continúa presentándose en diferentes partes del mundo, en donde sus fieles fans van a sus conciertos y no dudan en demostrarle su amor.

Durante uno de sus más recientes conciertos en Toronto, Canadá, la intérprete de ‘Despechá’, ‘Bizcochito’, ‘Saoko’, ‘Chicken teriyaki’, entre otras, recibió una caja plateada con un anillo de compromiso en su interior, algo que sin duda no solo la sorprendió a ella, sino a sus fans.

En el video del momento, que se volvió viral, la nominada nueve veces a los Premios Grammy Latino abre la caja, con una gran sonrisa se pone el anillo y asegura que se compromete, pero solo por esa noche.

“Te amo mucho… pero no estoy lista todavía ok. ¿Sólo por esta noche ok?”, le respondió Rosalía al fan que lanzó la caja al escenario y que sin duda no olvidará lo que pasó.

Como era de esperarse, diferentes usuarios en redes reaccionaron al video con comentarios como “Me encanta ella se divierte mucho con sus fans la verdad hermosa”, “Me encanta la humildad de ella”, “hermosa”, “la amo”, entre otros.

