Estoy on fire: la reacción de Daddy Yankee cuando le dieron cereal picante

Daddy Yankee es uno de los cantantes más grandes del género urbano y todos sus fanáticos siempre están pendientes de muchos detalles de su vida. El artista casi no comparte momentos privados, por eso es por lo que cada vez que se muestran nuevas imágenes todos los usuarios se sorprenden.

Uno de los últimos videos que se volvió tendencia en redes sociales fue uno en el que su hija le hace una broma. Jesaaelys Marie ha sido las encargadas de mantener informados a todos los seguidores del artista, pues ha mantenido una vida alejada de las redes y los escándalos.

Pero, su hija ha construido una gran comunidad en redes sociales y los seguidores del artista pueden saber más de su vida privada. En esos contenidos que comparte normalmente hace bromas, pero la última fue especial porque fue a su padre.

En el video, la mujer asegura que tanto su papá como ella es muy dulceros y por eso le iba a preparar cereal con leche. Sin embargo, lo que Daddy Yankee no sabía es que no iba a saber igual que el que siempre come, sino que iba a ser picante.

La joven no aclaró si el cantante no disfrutaba del picante, pero estaba bastante emocionada por la broma que le iba a hacer. Cuando le llevó el plato de comida, el cantante estaba viendo televisión y se alegró por la sorpresa que le tenía su hija.

En cuanto le entregaron el plato de comida, el cantante inicia a comer, pero luego de la primera chuchara se da cuenta que hay algo raro. En ese momento, mira a su hija y vuelve a comer otro bocado.

Sin embargo, ahí ya empieza a sentir mucho picante por lo que le dice a su hija si ella le había echado algo al plato. En medio de risas, la joven le confiesa la broma que le había acabado de hacer y el cantante dice que tiene la boca “on fire”.