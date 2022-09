¿Por Diana? El desplante que Meghan Markle le habría hecho a Camila Parker

La relación de Meghan Markle con la familia real no ha sido buena y desde que se casó con el príncipe Harry todo ha ido empeorando. Los duques de Sussex abandonaron sus labores reales y ahora viven en Estados Unidos.

Además, recordemos que todo empeoró cuando ofrecieron una entrevista en la que hablaron de todos los desplantes que la familia habría tenido con ellos. Meghan dijo que había sido víctima de señalamientos racistas y Harry dijo que su padre no le respondía las llamadas.

Ahora con la muerte de la reina Isabel II, la familia ha querido mostrarse unida, pero son varias las diferencias que se pudieron notar. Inclusive, muchos analistas dicen que es muy difícil que William perdone a Harry por las declaraciones que dio.

Ahora nace un nuevo episodio de la relación de los duques con la familia real, pues Meghan le habría hecho un desplante a la ahora reina consorte, Camila Parker.

En el libro ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort’, que habla sobre la vida de la reina consorte, cuentan que Meghan rechazó a Camila cuando llegó a la familia. Según cuentan, ella sabe lo que es ser rechazada por la familia por lo que quiso ayudar a la actriz a adaptarse.

La biógrafa Angela Levin comentó que, la primera vez que Meghan llegó a Inglaterra menos preció a la esposa del rey Carlos III e hizo notorio que no le caía bien.

“Trató de ser solidaria, estaba feliz de ser su mentora y la llevó a almorzar en privado. Una fuente en ese momento me dijo: ‘Ella no quiere ver a nadie luchando y le tiene cariño a Meghan (…) Sin embargo, (Meghan) parecía aburrida, no respondía y prefería seguir su propio camino, con el resultado de que el consejo de la reina consorte cayó en terreno pedregoso”, dice el libro.