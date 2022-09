“Es una psicópata narcisista”: exempleados de Meghan Markle sobre la duquesa

Desde que la actriz estadounidense Meghan Markle llegó a hacer parte de la familia real, diferentes integrantes nos estuvieron de acuerdo y mostraron su inconformidad frente a la pareja del príncipe Harry.

El inconformismo frente a Markle no solo se vivió en la familia, sino también dentro de los empleados que tuvieron que atender a la actriz y al nieto de la Reina Isabel II, que se autodenominaron el ‘Club de sobrevivientes de los Sussex’.

La escritora Valentine Low reveló en su libro ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’ algunos testimonios de los exempleados de la pareja, los cuales aseguran que el trato que les daban era “desagradable”.

Mira También:

¿Qué título asumirá Camilla Parker Bowles?

Ni Amparo Grisales se salvó de los memes que dejó la muerte de la Reina Isabel II

“Simplemente dejó de contestar mis llamadas”: El príncipe Harry habla de su relación con su padre

“Todos sabían que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz. Ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día”, reveló un exempleado.

Valentine Low también reveló un incidente que tuvo Markle con un exempleado al que le dijo: “No te preocupes. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti”.

Luego de que la pareja dejó el Reino Unido, el ‘Club de sobrevivientes de los Sussex’ catalogaron a la actriz como una “psicópata narcisista”.