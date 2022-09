La rara petición que Hugh Hefner le hacía a las conejitas en el sexo

El documental los Secretos de Playboy causó todo un revuelo tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En este, se recogieron algunos testimonios de personas que trabajaron con Hugh Hefner en los que expusieron los excesos y abusos que habría cometido el hombre.

Luego de este documental, crearon el podcast Girl Next Level con Bridget Marquardt, que tiene el objetivo de hablar sobre las denuncias que se hicieron sobre el creador de Playboy. Una de las invitadas fue Holly Madison, una exconejita, quien contó que Hefner les hacía una particular petición al tener sexo.

La mujer aseguró que el hombre les pedía que usaran aceite de bebé en el sexo, lo que según contó le produjo infecciones porque estaba destinado para otro uso. Comentó que Hefner quería que ellas usaran el aceite en lugar de los lubricantes.

La mujer dijo que tuvo que visitar el médico por esta situación ya que la irritaba y aseguró que le dijo esto a Hugh Hefner, pero él no le colocó atención.

“Recuerdo haber hablado con el ginecólogo al respecto y luego decirle a Hef que no podía usarlo más”, dijo la mujer. Comentó que el hombre le respondió que la gente lo usaba y ella le replicó que sí, pero en la piel, no internamente.

Inclusive, confesó que ella se opuso a seguir usando este tipo de aceites, pero él se lo aplicaba sin su consentimiento.

“Llegué al punto en que me negaba a usarlo, pero luego otras personas me decían que él, en el dormitorio, se lo ponía en la mano y luego me lo ponía a mí cuando estaba de espaldas y yo no sabía que lo estaba haciendo. Fue tan asqueroso”, comentó.