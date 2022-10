Buscan ‘Cancelar’ a Katy Perry por canción de hace 9 años en la que menciona a Jeffrey Dahmer

El fenómeno ‘Dahmer’, referente a todo lo que tenga que ver con el asesino en serie que aterrorizó a la comunidad LGBTI de Milwaukee, Estados Unidos, entre 1978 y 1991, se ha tomado las principales conversaciones en redes, desde el lanzamiento de ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’, en el gigante del entretenimiento Netflix.

La impecable y aterradora actuación de Evan Peters ha conmocionado al público internacional, con una historia espeluznante, sobre asesinatos, violencia sexual y canibalismo.

Lo que ha despertado cierta indignación en algunos sectores, que le reclaman a la plataforma por “romantizar” los crímenes de Dahmer, y a otros artistas por lucrarse con una historia que temen pueda replicarse.

Como la cantante estadounidense Katy Perry que, en 2013, lanzó su cuarto trabajo discográfico ‘Prism’, encabezado por el éxito ‘Dark Horse’, una colaboración con el rapero Juicy J en la que, de manera breve, se menciona a Dahmer:

“Uh, she's a beast - I call her Karma - She eats your heart out like Jeffrey Dahmer - Be careful - Try not to lead her on - Shawty's heart was on steroids - 'Cause her love was so strong”.

“Ella es una bestia - Le digo Karma - Ella te comerá el corazón como Jeffrey Dahmer - Ten cuidado - trata de no guiarla – El corazón de ella tiene esteroides – Porque su amor es tan fuerte”, en español.

Lo que ha causado un movimiento en redes que busca “cancelar” a Katy, aunque, no solo ella, sino varios artistas han creado versos en los que se mencionan a Dahmer, como Kesha en ‘Cannibal’, Nicki Minaj en ‘Transformer’ y Juice Wrld en ‘Bandit’, por mencionar algunos.