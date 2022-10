Ed Sheeran irá nuevamente a la Corte por supuesto plagio en ‘Thinking Out Loud’

‘Thinking Out Loud’, uno de los mayores éxitos del músico británico Ed Sheeran sigue trayéndole dolores de cabeza, a 8 años de su publicación.

Casi el mismo tiempo que lleva enfrentándose a acusaciones por plagio, que advierten que tiene elementos extremadamente similares a ‘Let’s Get It On’ de Marvin Gaye.

En 2016, la familia de Ed Townsend, coescritor del clásico setentero demandó a Sheeran tras encontrar ciertas similitudes, pero el caso fue desestimado.

Y en 2018, luego de venderle un tercio de sus acciones por derechos de autor a Structures Asset Sales, la empresa relanzó la demanda. Nuevamente sin éxito, ya que el juez de aquel entonces decidió posponer su decisión hasta que se conociera el veredicto de un caso similar en contra ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin.

Hasta hace poco, cuando un juez de Manhattan ordenó que Sheeran se enfrente a un nuevo juicio en los Estados Unidos, por, supuestamente, tomar, “copiar y explotar elementos, sin autorización de Let’s get it on”.

Una noticia que fue bien recibida por el presidente de Structures Asset Sales, quien dijo que esperan tener mayor éxito esta vez, pues “Thinking Out Loud toma no solo elementos melódicos, rítmicos y armónicos, sino que también toma elementos instrumentales y de dinamización musical del tema de Marvin Gaye”.

Mientras, el equipo legal del interprete de “shape of you” apeló esta acción, indicando que los elementos en cuestión son bastante comunes como para ser protegidos.

Un argumento sobre el que tendrá que decidir el jurado, pese al evidente disgusto del artista; que considera que, al no ser expertos en música, no deberían tener la última palabra, y menos aún, cuando hay $100 millones de dólares en juego.