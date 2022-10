Paparazzi que intentó fotografiar a Margot Robbie y Cara Delevingne terminó en el hospital

Después de terminar con la gira de prensa de su última cinta, Margot Robbie llegó a Argentina para tomarse unas merecidas vacaciones junto a la modelo británica Cara Delevingne, con quien se conoció en el set de ‘Escuadrón Suicida’.

Durante días estuvieron de incognito recorriendo Buenos Aires, hasta que el fotógrafo Pedro Alberto Orquera, se enteró de que el 1 de octubre cenarían en el exclusivo restaurante “Patagonia sur” del barrio La Boca.

“Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante ‘Patagonia Sur’, que trabaja a puertas cerradas”, dijo vía telefónica a Infobae.

Te puede interesar:

Coldplay: ¿cuál es la enfermedad que tiene Chris Martin?

Luego, “cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”.

En ese momento, dos hombres identificados como Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, amigos de Robbie y Delevingne, empezaron a perseguir a Pedro, según ellos, luego de que este hubiera acercado de manera agresiva.

Lee también:

¿Cómo funciona el vestido que hicieron sobre Bella Hadid al rociarle pintura en spray?

Poné #TelefeNoticias AHORA | Agresión al fotógrafo: El video



Así fue el ataque de los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne al fotógrafo que las sorprendió en un restaurante de La Boca.



Seguí el vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/hFz50ynLmi — Telefe Noticias (@telefenoticias) October 3, 2022

Se abalanzaron sobre él y le causaron una fractura expuesta, en el codo: “Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, recordó.

Esa misma noche, ambos hombres fueron detenidos y pasaron los siguientes días en la comisaria vecinal, de donde lograron salir el pasado 3 de octubre, imputados bajo el delito de lesiones graves dolosas, por el cual tendrán que permanecer en el país, hasta que se cierre la investigación, y pagar 200.000 pesos argentinos.