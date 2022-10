¿No actúa tan bien? Piqué todavía conservaría fotos de Shakira en su oficina

La separación de Gerard Piqué y Shakira ha sido todo un tema de conversación en redes sociales. Desde que se confirmó el rumor se han creado todo tipo de teorías sobre las razones por las que terminó la relación y los estados de ánimo que tienen tanto el futbolista como la cantante en este momento.

Muchos de los rumores que han circulado, aseguran que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira. Esta teoría cogió más fuerza luego de que el futbolista se dejara ver públicamente con su nueva novia.

Shakira dio una entrevista recientemente en la que reveló que pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida y estar en el ojo público no ayuda mucho. Pero, según han revelado algunos periodistas, Piqué no la estaría pasando bien tampoco.

Aunque se le ha visto con su novia Clara Chía, el paparazzi Jordi Martin, quien ha estado detrás de la separación de la expareja desde el primer momento, reveló que el futbolista ya no va casi a su Kosmos, su empresa.

Aseguró que le han dicho que algunas de las personas que manejan algunos asuntos en el lugar habrían dejado la empresa. Además, también dijo que las cosas han cambiado, pues Piqué ya no va tanto a la compañía.

"Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella (…) Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, dijo.

Además de eso, se filtraron unas fotografías de la forma en que trabaja Clara Chía en la empresa, pues algunas personas habrían asegurado que recibía varios beneficios. Sin embargo, en la imagen se ve que su puesto de trabajo es compartido y no tiene una oficina propia.

También, en las imágenes que fueron compartidas por un grupo de fanáticos, se ve que, en la empresa, Piqué aún conserva imágenes de Shakira.