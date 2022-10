Consejos para mejorar tu desempeño en la cama y no ser considerado mal polvo

A la hora de tener relaciones sexuales y sobre todo el primer encuentro, son muchas las preocupaciones que llegan a la cabeza de las personas. Por eso, aquí te damos algunos consejos para que no seas considerado mal polvo.

El sexólogo Ezequiel López habló sobre algunas cosas que debes seguir para que tanto tu pareja como tú quedes satisfecho luego de estar en la cama.

Ganas

El experto aseguró que para tener un buen encuentro sexual contribuyen muchos factores y para que todo salga mal puedes ocurrir solo una cosa. Por eso, dijo que es importante no tener relaciones sin ganas.

El sexólogo aseguró que si no tienes ganas es mejor que digas desde un principio que no, ya que no vas a dar tu mejor actuación.

Higiene

Otro punto en el que hizo énfasis fue en la higiene que tenga la persona, ya que nadie aprecia un mal olor en el cuerpo. Además, aunque aseguró que puede variar en los gustos, también es importante tener en cuenta el afeitado y la ropa interior.

Aquí también mencionó que no solo basta con la higiene de tu cuerpo, también hay que cuidar el lugar en el que se van a acostar.

Juegos y pasos

Aunque a muchos nos enseñaron que debe haber unos pasos previos al sexo, estos no siempre tienen que cumplirse al pie de la letra. También son importantes los juegos previos y estos deben ser animados y con ganas.

Mentalidad

Recuerda siempre que en la cama son dos personas y nunca debes pensar solo en tu placer, sino estar pendiente del de la otra persona. Pero, tampoco debes exagerar y solo pensar en que el otro vaya a disfrutar del encuentro.