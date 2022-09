¿El tamaño del pie influye en el del pene?

Hoy en día existen muchos mitos alrededor del sexo y los aparatos sexuales tanto de las mujeres como de los hombres. Es importante que siempre que vayas a hablar sobre este tema te fijes en fuentes fidedignas como expertos y estudios que se realicen.

Algo de lo que normalmente se habla en la sociedad es que el tamaño del pene está relacionado con el tamaño de la nariz, del pie y de las manos del hombre. Por eso, muchas personas se fijan excesivamente en estos rasgos de ellos.

Por eso, el sexólogo Alejandro Montoya habló sobre algunos de estos mitos que existen sobre el sexo y desmintió algunos.

Tamaño del pie, las manos y la nariz

En primer lugar, comentó que el tamaño de la nariz, los pies y las manos no necesariamente determina el si el pene es grande o pequeño. Aseguró que, el tamaño del órgano de ellos depende mucho en la genética y la etnia.

“Saben qué tiene que ver mucho con el tamaño del pene, con la etnia que tienen los seres humanos. Hay etnias con el pene mucho más grande, las etnias afrodescendientes tienen el pene más grande y las etnias asiáticas tienen el pene más chiquito”, comentó.

Además, aseguró que la cantidad de testosterona juega un papel fundamental en el tamaño del pene del hombre.

“Eso también tiene que ver mucho con la cantidad de testosterona, fíjense que las etnias que los hombres son mucho mas grandes, más musculosos, el pene tiende a ser más grande porque la testosterona es más alta y el pene se desarrolla mucho más”, dijo.

¿El tamaño importa?

Muchos hombres tienen algunas inseguridades por el tamaño de su pene, por eso aquí aclaramos si en realidad es tan importante en el sexo.

El experto también dijo que el tamaño del pene no es tan importante para las mujeres y que ellas no se mueren por la penetración.

“Las mujeres no se mueren porque las penetren, las mujeres les gusta mucho más todo el tema del juego sexual. El clítoris no queda dentro de la vagina, queda por fuera, por fuera de la vulva, eso hace que la penetración no se tan importante es mucho más la técnica que el cómo”, comentó.