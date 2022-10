¿Exceso de uso? Nacho Vidal sigue con problemas de disfunción eréctil

En octubre del 2021, el creador de contenido para adultos Nacho Vidal compartió con sus seguidores que empezaba a tener problemas de disfunción eréctil.

Una noticia desconcertante, ya que, durante las últimas décadas ha sido un referente de virilidad en todo el mundo.

Ya en ese entonces lanzó un S.O.S para encontrar algún tratamiento que lo ayudara a recobrar su potencia sexual “Mi pene no logra tener la dureza que antes tenía y hago un llamamiento a quien sea que me pueda ayudar. He ido a urólogos, he tomado pastillas y no funciona. Me gustaría buscar una alternativa".

Y aseguró: "Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos para volver a conseguir un pene duro, así que escríbeme por privado a ver si levantamos a Vidal".

Sin embargo, hace poco, en una entrevista para el programa de chismes ‘Lo sé todo Colombia’ reveló que aún sigue sin encontrar una solución.

Lo que, aparentemente, lo ha llevado a pensar que es un problema relacionado con su edad: “El estereotipo de un actor porno, que siempre tiene que estar funcionando y que tiene que ser una máquina sexual. Y que hay momentos en los que nuestro miembro no funciona como cuando teníamos 23 años. Yo ya hace tiempo que dije que tenía algún problema a la hora de tener erecciones. Obviamente, tengo 49 años, ya no tengo23”.

¿Se habrá rendido?

El 5 de octubre, por la tarde, compartió un video en el que aseguraba que había encontrado la solución. Un producto milagroso que constaba de un jarabe y unas pastillas. Pero, horas después, borró la publicación, sin explicación alguna.

Dejando a algunos de sus seguidores —y a usuarios que sufren del mismo problema— con la duda de si también dejó de funcionarle.