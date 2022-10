La razón por la que el matrimonio de Coraima Torres y Nicolás Montero llegó a su fin

La pareja conformada por la actriz venezolana Coraima Torres y el actor Nicolás Montero se dice adiós luego de 25 años juntos en los que compartieron momentos muy felices, pero también difíciles. A pesar de que su matrimonio llegó a su fin, Torres confirmó cuáles fueron los motivos de la ruptura y cómo es su relación actual con el bogotano de 53 años.

Para el programa de entretenimiento ‘La Red’, Torres confirmó que se dijeron adiós en los mejores términos y también destacó la importancia de Montero en su vida como su esposo durante más de dos décadas y como el padre de su único hijo: Manu Nico Montero.

“Para enamorarse se necesitan dos, para separarse se necesitan dos. O sea, yo no tengo ningún motivo para decir, nos divorciamos por esto… No, simplemente es una decisión que teníamos que tomar a pesar de haber pasado 25 años felices. Nicolás es muy importante para mi y no dudo que yo lo sea para él, pero creo que era el momento ya”, dijo la actriz venezolana.

Además de dar esta respuesta, Coraima aseguró que Montero “es un premio, y con quien esté la va a hacer feliz”. También aseguró que su separación en los mejores términos y de ahora en adelante serán los mejores amigos.

“Yo le dono un riñón a ese hombre. Creo que él no es un ex, ni yo soy como una ex. Creo que quedamos muy limpiecitos de sentimientos. Más que firmar un papel, más que decirle mi esposo, se trata de una complicidad, de un apoyo, ir caminando juntos”, agregó la venezolana.

Para finalizar, Coraima señaló que en este momento no hay pretendientes en su vida, pero espera que sí lo haya, solo que busca a alguien que la trate bien y la haga reír.