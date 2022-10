¡Cambio extremo! Pautips sorprendió con a sus seguidores con nuevo look

Pautips es una de las creadoras de contenido más reconocidas, además de ser una de las primeras en incursionar en el mundo de las redes sociales con sus videos de tips de maquillaje, belleza y estilo de vida.

Por eso, la influencer es una referente de belleza para sus más de 8 millones de seguidores en Instagram, pues aunque Paula Galindo, como es su nombre real, inició subiendo contenido en YouTube, ahora su atención se centra en dicha red social.

Recientemente, Pautips compartió un reel en el que mostró el proceso de su radical cambio de look, pues al parecer se dejó contagiar de la fiebre de la ‘Bichota’, Karol G y cambió el color de su pelo rubio por uno rojizo.

“He dejado el balayage y ahora vamos por el Pelo rojizo”, escribió la influencer junto a la publicación del reel.

En la grabación mostró todo el proceso de su cambio en la peluquería para finalmente mostrar el gran resultado.

Luego, la influencer compartió una nueva publicación con dos fotografías en las que se podía apreciar mucho mejor cómo le había quedado el nuevo look.

"Buenos días. Good morning. Por aquí estrenando look", agregó

Tras su revelación, logró miles de "me gusta" y comentarios donde la llenaron de halagos por su nuevo look.

Sus seguidores fueron los primeros en elogiarla, pues aunque fue un cambio radical, la creadora de contenido le lució el nuevo color.

"Hermosa! Me encanta el color. Wow Pau!", "Qué preciosa", "Bella", "Si te aclaras un poco las cejas, para afinar tus facciones se vería aún mejor mi Pao", "Con ese color de cabello , tu piel se ve más luminosa. Muy acertado este cambio de look", "Estás on fire, mi Pau hermosa", "Es tan raro verte asiiiiiii!!!! Pero estás preciosa, arriba los cambios", "Ese color te da una vida", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.