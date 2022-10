“Yo no me hago esos peinados de morenitas”: El comentario por el que tildaron a Yina de racista

Yina Calderón volvió a estar en boca de todos. Esta vez, por un video que publicó en el que se refirió nuevamente a La Jesuu.

En días anteriores, la empresaria se volvió tendencia por una publicación que hizo en sus historias de Instagram, en las que, junto a su mamá, Merly Ome, lanzaron fuertes comentarios en contra de varios influenciadores colombianos. Entre ellos estaban: Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, La Liendra y La Jesuu.

Tras las críticas que hicieron, varios de ellos respondieron en contra de la empresaria y su progenitora.

La Jesuu no dudó un segundo en responderles y hasta poner en tela de juicio la actitud de la señora.

Luego de unos días, cuando se creía que la ‘pelea’ ya había llegado a su fin, el tema volvió a sonar en redes sociales.

En esta ocasión por lo que dijo Calderón en sus historias de Instagram.

La huilense estaba respondiendo preguntas de sus seguidores en esta red social y, uno de ellos, le preguntó que qué sentía porque La Jesuu la “había peinado”.

Yina, al ver dicho mensaje, contestó, pero refiriéndose al look de su colega.

“¿Por qué inventan tanto? Mira, a mí esta niña nunca en la vida me ha peinado, ¿cuándo me ha peinado si yo no me hago esos peinados de morenitas? O sea, estas (señaló el cabello) me las hizo una pelada que vino hasta acá y me peinó y no se parecen, ¿o era ella?”, expresó.

Fue justo lo que dijo sobre el “peinado de morenitas” lo que molestó a usuarios, porque dijeron que les parecía algo racista.

Tanto a Yina como a su mamá le pidieron que no propiciaran más el bullying.